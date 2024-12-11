Decor style, магазин строительных материалов
город: Санкт-Петербург
Район: nan
Адрес: улица Школьная, 68
Индекс: 197183.0
Телефон: +7 (812) 740‒11‒41
Мобильный Телефон: +7‒999‒037‒71‒78
Сайт: nan
вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Лакокрасочные материалы, Ремонт / отделка помещений, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 10:00 до 19:00, Вт: с 10:00 до 19:00, Ср: с 10:00 до 19:00, Чт: с 10:00 до 19:00, Пт: с 10:00 до 19:00, Сб: с 10:00 до 17:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду