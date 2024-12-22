Деко-мастер, салон лепного декора
город: Новосибирск
Район: Новосибирск городской округ
Адрес: Светлановская, 50
Индекс: 630047.0
Телефон: +7 (383) 315‒06‒09
Мобильный Телефон: +7‒960‒795‒85‒60
Сайт: http://www.deco-master.ru
вид деятельности: Багетные мастерские, Герметики / Клеи, Декоративные отделочные элементы и материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Отделочные материалы, Стекло / Зеркала, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Ежедневно с 10:00 до 21:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду