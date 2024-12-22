Деко-мастер, салон лепного декора

город: Новосибирск

Район: Новосибирск городской округ

Адрес: Светлановская, 50

Индекс: 630047.0

Телефон: +7 (383) 315‒06‒09

Мобильный Телефон: +7‒960‒795‒85‒60

Сайт: http://www.deco-master.ru

вид деятельности: Багетные мастерские, Герметики / Клеи, Декоративные отделочные элементы и материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Отделочные материалы, Стекло / Зеркала, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Ежедневно с 10:00 до 21:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду

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