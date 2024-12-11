ДекоЛайт, торгово-производственная компания
город: Мурино
Район: Всеволожский муниципальный район
Адрес: Лесная, 3в
Индекс: 188662.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://www.decolight88.ru
вид деятельности: Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком