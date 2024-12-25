Декор, магазин строительных материалов

город: Арзамас

Район: Арзамас городской округ

Адрес: Октябрьская, 2

Индекс: nan

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒915‒949‒89‒60

Сайт: nan

вид деятельности: Аксессуары для ванных комнат, Входные двери, Герметики / Клеи, Декоративные отделочные элементы и материалы, Замки / Скобяные изделия, Керамическая плитка / Кафель, Кирпич, Комплектующие для дверей, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Мебель для ванных комнат, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Отделочные материалы, Сантехника / Санфаянс, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Стеновые панели, Строительные блоки, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: с 09:00 до 15:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата по QR-коду