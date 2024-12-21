Декор-мир, компания по производству и реализации искусственного камня и 3D панелей

город: Пенза

Район: Пенза городской округ

Адрес: Калинина, 135 к7

Индекс: 440034.0

Телефон: +7 (8412) 75‒66‒33

Мобильный Телефон: +7‒902‒205‒66‒33

Сайт: http://decorpnz.ru

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Облицовочный камень, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Перевод с карты