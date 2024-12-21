Декор-мир, компания по производству и реализации искусственного камня и 3D панелей
город: Пенза
Район: Пенза городской округ
Адрес: Калинина, 135 к7
Индекс: 440034.0
Телефон: +7 (8412) 75‒66‒33
Мобильный Телефон: +7‒902‒205‒66‒33
Сайт: http://decorpnz.ru
вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Облицовочный камень, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Перевод с карты