Декор Центр, торговая компания

город: Белгород

Район: Белгород городской округ

Адрес: nan

Индекс: nan

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒903‒024‒22‒14

Сайт: http://xn--31-jlcea3awgscv9b.xn--p1ai

вид деятельности: Багетные мастерские, Декоративные отделочные элементы и материалы, Ремонт / отделка помещений, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 10:00 до 13:00, Вт: с 10:00 до 13:00, Ср: с 10:00 до 13:00, Чт: с 10:00 до 13:00, Пт: с 10:00 до 13:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк