Декор Центр, торговая компания
город: Белгород
Район: Белгород городской округ
Адрес: nan
Индекс: nan
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒903‒024‒22‒14
Сайт: http://xn--31-jlcea3awgscv9b.xn--p1ai
вид деятельности: Багетные мастерские, Декоративные отделочные элементы и материалы, Ремонт / отделка помещений, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 10:00 до 13:00, Вт: с 10:00 до 13:00, Ср: с 10:00 до 13:00, Чт: с 10:00 до 13:00, Пт: с 10:00 до 13:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк