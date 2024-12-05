Декор Урал, торговая компания

город: Челябинск

Район: Челябинский городской округ

Адрес: Свердловский тракт, 1ж к2

Индекс: 454036.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒9000‒980‒399

Сайт: http://dekor-ural74.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Резиновые покрытия / Комплектующие, Стеновые панели, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

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