Декор Урал, торговая компания
город: Челябинск
Район: Челябинский городской округ
Адрес: Свердловский тракт, 1ж к2
Индекс: 454036.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒9000‒980‒399
Сайт: http://dekor-ural74.ru
вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Резиновые покрытия / Комплектующие, Стеновые панели, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк