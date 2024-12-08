Декоратор, салон-магазин

город: Красноярск

Район: Красноярск городской округ

Адрес: улица Авиаторов, 39

Индекс: 660077.0

Телефон: +7 (391) 231‒25‒35

Мобильный Телефон: +7‒908‒211‒77‒98

Сайт: http://decorator24.com

вид деятельности: Герметики / Клеи, Декоративные отделочные элементы и материалы, Дизайн интерьеров, Изготовление витражей / мозаики, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Отделочные материалы, Реконструкция и капремонт зданий, Ремонт / отделка помещений, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 10:00 до 19:00, Вт: с 10:00 до 19:00, Ср: с 10:00 до 19:00, Чт: с 10:00 до 19:00, Пт: с 10:00 до 19:00, Сб: с 10:00 до 17:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк