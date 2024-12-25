Декоратор, торгово-строительная компания

город: Москва

Район: nan

Адрес: Нахимовский проспект, 24 ст1

Индекс: 117218.0

Телефон: +7 (495) 120‒30‒97

Мобильный Телефон: +7‒926‒350‒81‒03

Сайт: http://decorator.shop

вид деятельности: Кровельные материалы, Облицовочный камень, Строительные блоки, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 20:00, Вт: с 10:00 до 20:00, Ср: с 10:00 до 20:00, Чт: с 10:00 до 20:00, Пт: с 10:00 до 20:00, Сб: с 10:00 до 20:00, Вс: с 10:00 до 19:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду