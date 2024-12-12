Декоратор

город: Улан-Удэ

Район: Улан-Удэ городской округ

Адрес: проспект Автомобилистов, 4а к6

Индекс: 670045.0

Телефон: +7 (3012) 40‒49‒29

Мобильный Телефон: +7‒902‒535‒49‒29

Сайт: nan

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Сантехника / Санфаянс, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент, Электротехническая продукция

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: с 09:00 до 17:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду