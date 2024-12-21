Дексис, оптовая компания

город: Казань

Район: Казань городской округ

Адрес: Московская улица, 25/29

Индекс: 420111.0

Телефон: +7 (843) 258‒19‒53

Мобильный Телефон: +7‒960‒048‒19‒53

Сайт: http://www.dek116.ru

вид деятельности: Асбестотехническая продукция, Бетон / Раствор, Буровое оборудование, Вторичные строительные материалы, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Керамогранит, Кирпич, Комплектующие для окон, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Материалы для дорожного строительства, Межкомнатные двери, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Нержавеющий металлопрокат, Нефтегазовое оборудование, Огнеупорные

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк