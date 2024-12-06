Дектай, группа компаний

город: Санкт-Петербург

Район: nan

Адрес: улица Химиков, 28

Индекс: 195030.0

Телефон: +7 (812) 566‒56‒06

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://decktie-spb.ru

вид деятельности: Крепёжные изделия, Лакокрасочные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты