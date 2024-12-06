Дектай, группа компаний
город: Санкт-Петербург
Район: nan
Адрес: улица Химиков, 28
Индекс: 195030.0
Телефон: +7 (812) 566‒56‒06
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://decktie-spb.ru
вид деятельности: Крепёжные изделия, Лакокрасочные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты