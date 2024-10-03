Дельфийские игры для юных талантов из стран СНГ стартовали в Бишкеке
С 30 сентября по 5 октября в столице Кыргызстана проходят Дельфийские игры, сообщает Zakon.kz.
Программа Игр включает в себя как конкурсную, так и фестивальную части.
Участники соревнуются в игре на музыкальных инструментах:
- фортепиано;
- скрипке;
- классической гитаре.
Также демонстрируют свои навыки в художественных ремеслах и исполнении песен на языке жестов.
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А в Казахстане стартовал конкурс для молодых писателей.