Дельфийские игры для юных талантов из стран СНГ стартовали в Бишкеке

Дельфийские игры для юных талантов из стран СНГ стартовали в Бишкеке

С 30 сентября по 5 октября в столице Кыргызстана проходят Дельфийские игры, сообщает Zakon.kz.

Программа Игр включает в себя как конкурсную, так и фестивальную части.

Дельфийские игры для юных талантов из стран СНГ стартовали в Бишкеке

Участники соревнуются в игре на музыкальных инструментах:

  • фортепиано;
  • скрипке;
  • классической гитаре.

Дельфийские игры для юных талантов из стран СНГ стартовали в Бишкеке

Также демонстрируют свои навыки в художественных ремеслах и исполнении песен на языке жестов.

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Публикация от Бишкек шаарынын мэриясы (@meria_bishkek)

А в Казахстане стартовал конкурс для молодых писателей.

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