Дельфийские игры для юных талантов из стран СНГ стартовали в Бишкеке

С 30 сентября по 5 октября в столице Кыргызстана проходят Дельфийские игры, сообщает Zakon.kz.

Программа Игр включает в себя как конкурсную, так и фестивальную части.

Участники соревнуются в игре на музыкальных инструментах:

фортепиано;

скрипке;

классической гитаре.

Также демонстрируют свои навыки в художественных ремеслах и исполнении песен на языке жестов.

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А в Казахстане стартовал конкурс для молодых писателей.