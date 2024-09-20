Деми Мур рассказала, как воспитывает внучек

Американская актриса Деми Мур заявила, что сломала шаблоны воспитания ради внучки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, артистка надеется, что принесет радость ее близким.

«Самое замечательное, что я смотрю на нее и понимаю, что благодаря тому, как я выбираю жить, как моя дочь и ее сестры выбирают жить, у нас на самом деле есть шанс сломать определенные поколенческие шаблоны. Я уже вижу это в ней. Она – сгусток радости», – сказала Мур.

Она также призвала не думать о том, что дети принадлежат родителям.

«Нам просто нужно отойти в сторону… Я чувствую, что моя работа – просто любить своих детей и давать им возможность быть теми, кто они есть», – заключила она.

Деми Мур родила троих дочерей от Брюса Уиллиса. Актеры прожили в браке около 13 лет, с 1987 по 2000 год.