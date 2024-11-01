Деньги за первую регистрацию брака планируют выплачивать в Китае

Деньги за первую регистрацию брака планируют выплачивать в Китае

Правительство города Люйлян в китайской провинции Шаньси, объявило о введении выплат в размере 1,5 тыс. юаней для пар, вступающих в свой первый брак. Деньги новобрачным будут выплачиваться с 1 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Молодая семья получит финансовое вознаграждение от государства, если зарегистрирует свой брак именно в городе Люйляне, если оба супруга вступают в брак впервые и если невеста не достигла 35-летнего возраста. Кроме этого,  выплаты будут предоставляться молодым семьям только если хотя бы один из супругов имеет прописку в Люйляне, пишет китайское издание «Пэнпай».

Представители местной администрации пояснили, что возраст в 35 лет для невесты был установлен для того, чтобы у молодых семей было время на рождение детей. При рождении первенца семья получит дополнительные выплаты в размере двух тысяч юаней, за второго – пять тысяч юаней, и за третьего – восемь тысяч юаней.

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