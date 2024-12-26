Derufa, бутик декоративных отделочных материалов
город: Краснодар
Район: Краснодар городской округ
Адрес: Брянская, 49
Индекс: 350020.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒989‒837‒00‒05
Сайт: http://derufa.ru
вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Лакокрасочные материалы, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 17:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду