Derufa, магазин-салон
город: Воронеж
Район: Воронеж городской округ
Адрес: Донбасская, 36
Индекс: 394030.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒920‒211‒46‒96
Сайт: http://www.salonderufa.ru
вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Дизайн интерьеров, Лакокрасочные материалы, Ремонт / отделка помещений, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: с 11:00 до 15:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк