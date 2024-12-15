Derufa, магазин-салон

город: Воронеж

Район: Воронеж городской округ

Адрес: Донбасская, 36

Индекс: 394030.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒920‒211‒46‒96

Сайт: http://www.salonderufa.ru

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Дизайн интерьеров, Лакокрасочные материалы, Ремонт / отделка помещений, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: с 11:00 до 15:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк