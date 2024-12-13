Деруфа, официальный дилер Defura
город: Пятигорск
Район: Пятигорск городской округ
Адрес: улица Ермолова, 28 ст2
Индекс: 357528.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒928‒346‒97‒55
Сайт: nan
вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Карнизы, Лакокрасочные материалы, Обои, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 17:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты, Оплата по QR-коду