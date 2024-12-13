Деруфа, официальный дилер Defura

город: Пятигорск

Район: Пятигорск городской округ

Адрес: улица Ермолова, 28 ст2

Индекс: 357528.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒928‒346‒97‒55

Сайт: nan

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Карнизы, Лакокрасочные материалы, Обои, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 17:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты, Оплата по QR-коду