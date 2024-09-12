Десятки аргентинцев пострадали во время акции против изменения расчета пенсий

Десятки аргентинцев пострадали во время акции против изменения расчета пенсий

Десятки аргентинцев пострадали во время акции против изменения расчета пенсий

Около 20 человек пострадали в результате разгона акции протеста перед зданием Конгресса Аргентины в Буэнос-Айресе, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала C5N, люди в основном получили травмы от резиновых пуль и воздействия слезоточивого газа. Спасатели-волонтеры, работавшие на площади в день протеста, заявили, что, в частности, к ним обратилась девушка, которой резиновая пуля попала в шею. Среди пострадавших была 10-летняя девочка.

Как уточняется, были задержаны не менее трех человек.

Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич возложила ответственность за столкновения на протестующих.

«На последних маршах была группа активистов, пришедших с камнями и палками, которые они собирались использовать против полиции, а теперь они же говорят, что полиция применила газ против ребенка», – написала она в X (ранее Twitter).

В акции протеста, которая прошла 11 сентября, приняли участие несколько тысяч человек. Манифестанты выступали против президентского вето на законопроект об изменении расчета пенсий с целью их повышения. До начала разгона акция протеста проходила спокойно.

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