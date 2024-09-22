Десятки людей пострадали во время землетрясения в Иране

Десятки людей пострадали во время землетрясения в Иране

Десятки людей пострадали во время землетрясения в Иране

Землетрясение магнитудой 5,2 балла произошло на северо-востоке Ирана в провинции Северный Хорасан, пострадали 28 человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство IRNA со ссылкой на Иранский сейсмологический центр, в 16:13 по местному времени в городе Боджнурде произошло землетрясение. Очаг землетрясения зафиксирован на глубине 8 км.

Провинция Северный Хорасан расположена в сейсмоактивной зоне, в районе гор Капет-Даг, где имеются активные разломы. Отмечается, что иногда они вызывают разрушительные землетрясения.

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