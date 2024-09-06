Десятки новых вирусов нашли в телах мертвых сельхозживотных в Китае

Десятки новых вирусов нашли в телах мертвых сельхозживотных в Китае

Десятки новых вирусов нашли в телах мертвых сельхозживотных в Китае

В телах мертвых животных, использующихся в сельском хозяйстве в Китае, нашли 36 новых вирусов, сообщает Zakon.kz

Как пишет газета South China Morning Post, ученые изучили 28 видов умерших от болезней сельскохозяйственных животных. Отмечается, что всего эксперты подвергли анализу 461 зверя. В их телах ученые нашли 125 вирусов, включая 36 новых видов и 39 разновидностей, которые могут «с высокой степенью вероятности передаваться другим видам животных» и человеку. При этом 11 из них ранее уже обнаруживали у людей. Наибольшее количество опасных для человека вирусов содержалось в енотовидных собаках и норках.

Согласно результатам исследования, вирусы приобрели способность передаваться другим видам из-за «интенсивного разведения животных на фермах». Ученые, в частности, обнаружили перешедший от нетопырей к двум норкам коронавирус HKU5 на ферме, которую связывали со вспышкой пневмонии, а также первый, по их данным, случай коронавируса у нутрии. В телах животных также нашли новый вид коронавируса, который назвали «кроличьим», и «большое количество различных типов коронавирусов» в целом. Это вызвало у ученых опасения, так как «передача вирусов от животных к людям в прошлом вызывала пандемии».

При этом издание пишет, что в исследовании специалисты не упоминают коронавирус Sars-CoV-2, ставший причиной всемирной пандемии COVID-19.

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