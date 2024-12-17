Детали конструкций, компания

город: Москва

Район: nan

Адрес: Нижняя Сыромятническая улица, 10 ст4

Индекс: 105120.0

Телефон: +7 (495) 640‒70‒52

Мобильный Телефон: +7‒902‒381‒14‒97

Сайт: http://dk34.ru

вид деятельности: Архитектурно-строительное проектирование, Интерьерные лестницы / Ограждения, Металлоизделия, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк