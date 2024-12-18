Диана-Челны

город: Набережные Челны

Район: Набережные Челны городской округ

Адрес: Машиностроительная улица, 43 ст4

Индекс: 423800.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Кровельные материалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 13:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк