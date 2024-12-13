Диана-Самара

город: Самара

Район: Самара городской округ

Адрес: Волжское шоссе, 23

Индекс: 443072.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒927‒692‒14‒55

Сайт: http://ds163.ru

вид деятельности: Кровельные работы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты