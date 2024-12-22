Диат, группа компаний
город: Москва
Район: nan
Адрес: 3-я Хорошёвская улица, 18 к1
Индекс: 123298.0
Телефон: +7 (495) 225‒22‒02
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://t.me/diat_russia
вид деятельности: Архитектурно-строительное проектирование, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата через банк