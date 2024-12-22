Диат, группа компаний

город: Москва

Район: nan

Адрес: 3-я Хорошёвская улица, 18 к1

Индекс: 123298.0

Телефон: +7 (495) 225‒22‒02

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://t.me/diat_russia

вид деятельности: Архитектурно-строительное проектирование, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк