Дима Билан трогательно поздравил папу с Днем отца

Российский певец Дима Билан поделился с поклонниками фотографиями с папой Николаем Биланом в честь Дня отца, который отмечали в России в воскресенье, 20 октября, сообщает Zakon.kz.

Снимок он опубликовал в stories Instagram.

«Папа, ты наш герой», – написал артист.

Отметим, что родители музыканта Николай и Нина Беланы не имеют отношения к шоу-бизнесу и избегают публичности. Певец отмечал, что трепетно относится к семье, поэтому редко показывает самых близких людей в соцсетях.