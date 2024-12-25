Димитровградский завод профлиста
город: Димитровград
Район: Димитровград городской округ
Адрес: Куйбышева улица, 226Б
Индекс: 433511.0
Телефон: +7 (84235) 2‒75‒35
Мобильный Телефон: +7‒927‒826‒53‒32
Сайт: http://mir-krovli73.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 14:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк