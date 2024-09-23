Dior Huile Abricot Питательное масло для ногтей и кутикулы

Dior Huile Abricot Питательное масло для ногтей и кутикулы

Dior Huile Abricot Питательное масло для ногтей и кутикулы

Dior Huile Abricot Питательное масло для ногтей и кутикулы

Цена в магазине может отличаться от цены на сайте Описание

Ключевой шаг в маникюре Dior — нанесение масла для увлажнения ногтей и кутикулы Huile Abricot.

Шелковистая, комфортная, нежирная текстура, протестированная на разных типах ногтей.
Можно использовать ежедневно в качестве питательной сыворотки.

Формула с маслом абрикосовых косточек укрепляет ногти, смягчает кутикулу и защищает их от сухости.
Снижает риск расслоения или поломки ногтей.

Результат — Питание

Продукт — Средство для кутикул

Объем, мл — 7,5

Категория — Уход за руками и ногтями

Производство — Франция

Для — женщин

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