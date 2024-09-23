Dior Huile Abricot Питательное масло для ногтей и кутикулы
Dior Huile Abricot Питательное масло для ногтей и кутикулы
Цена в магазине может отличаться от цены на сайте Описание
Ключевой шаг в маникюре Dior — нанесение масла для увлажнения ногтей и кутикулы Huile Abricot.
Шелковистая, комфортная, нежирная текстура, протестированная на разных типах ногтей.
Можно использовать ежедневно в качестве питательной сыворотки.
Формула с маслом абрикосовых косточек укрепляет ногти, смягчает кутикулу и защищает их от сухости.
Снижает риск расслоения или поломки ногтей.
Результат — Питание
Продукт — Средство для кутикул
Объем, мл — 7,5
Категория — Уход за руками и ногтями
Производство — Франция
Для — женщин