Dior Nail Glow Уход для красоты ногтей

Dior Nail Glow Уход для красоты ногтей

Dior Nail Glow Уход для красоты ногтей

Dior Nail Glow Уход для красоты ногтей

3 200 ₽ Цена в магазине может отличаться от цены на сайте Описание

Dior Nail Glow — ухаживающий лак для ногтей.
Формула восстанавливает естественный цвет ногтей, слегка окрашивая их с первого нанесения.

После нанесения ногти сияют и защищены день за днем.
Мгновенный впечатляющий эффект французского маникюра, блестящее покрытие.

Результат — Питание

Продукт — Основа под лак

Объем, мл — 10

Категория — Макияж

Производство — Франция

Для — женщин

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