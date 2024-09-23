Dior Nail Glow Уход для красоты ногтей

Dior Nail Glow Уход для красоты ногтей

3 200 ₽ Цена в магазине может отличаться от цены на сайте Описание

Dior Nail Glow — ухаживающий лак для ногтей.

Формула восстанавливает естественный цвет ногтей, слегка окрашивая их с первого нанесения.

После нанесения ногти сияют и защищены день за днем.

Мгновенный впечатляющий эффект французского маникюра, блестящее покрытие.

Результат — Питание

Продукт — Основа под лак

Объем, мл — 10

Категория — Макияж

Производство — Франция

Для — женщин