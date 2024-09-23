Dior Nail Glow Уход для красоты ногтей
Dior Nail Glow Уход для красоты ногтей
3 200 ₽ Цена в магазине может отличаться от цены на сайте Описание
Dior Nail Glow — ухаживающий лак для ногтей.
Формула восстанавливает естественный цвет ногтей, слегка окрашивая их с первого нанесения.
После нанесения ногти сияют и защищены день за днем.
Мгновенный впечатляющий эффект французского маникюра, блестящее покрытие.
Результат — Питание
Продукт — Основа под лак
Объем, мл — 10
Категория — Макияж
Производство — Франция
Для — женщин