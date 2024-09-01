Dior Vernis Лак для ногтей с эффектом гелевого покрытия | 720 Культ

Dior Vernis Лак для ногтей с эффектом гелевого покрытия | 720 Культ

3 200 ₽ 4 платежа по 800 ₽ Цена в магазине может отличаться от цены на сайте Описание

Кисточка нового лака Dior Vernis стала мягче, длиннее и удобнее в использовании.

Ее закругленный кончик гарантирует безупречное нанесение, даже если вы наносите лак в первый раз.

Сияние.

Покрытие с эффектом геля, излучающее чистое сияние, в сочетании с технополимером превращает каждый слой лака в гладкую и сияющую пленку, подобную стеклянной поверхности.

Стойкость.

Новый Dior Vernis, обогащенный органическим силиконом, укрепляет поверхность ногтевой пластины, обеспечивая сверхстойкость покрытия.

Благодаря технополимеру граница между поверхностью и лаком становится невидимой. По-настоящему стойкое покрытие.

Утолите жажду цвета с новым лаком для ногтей Dior Vernis без содержания вредных компонентов (толуола, формальдегида, фталатов и камфоры).

Продукт — Лак для ногтей

Объем, мл — 10

Категория — Макияж

Производство — Франция

Для — женщин