ДиС, оптово-розничная компания

город: Комсомольск-на-Амуре

Район: Комсомольск-на-Амуре городской округ

Адрес: Северное шоссе, 10/4г

Индекс: 681000.0

Телефон: +7 (4217) 34‒60‒10

Мобильный Телефон: +7‒924‒116‒70‒20

Сайт: http://pkfdis.ru

вид деятельности: Абразивный инструмент, Бытовая химия, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, Деревообрабатывающий инструмент, ДСП / ДВП / Фанера, Замки / Скобяные изделия, Измерительный инструмент, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Кирпич, Комплектующие для дверей, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Межкомнатные двери, Металлорежущий инструмент, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Отделочные материалы, С

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк