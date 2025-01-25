Диски для лица `CELIMAX` с BHA-кислотами и экстрактом центеллы азиатской (тонизирующие) 60 шт

2 520 ₽ С максимальной

скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 242 г

Текстура: тканевая

Высота упаковки: 83 мм

Ширина упаковки: 87 мм

Длина упаковки: 87 мм

Тег: Диски для лица

Раздел: скрабы и пилинги

Артикул 212281

Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA



Все товары бренда Тонизирующие диски для лица CELIMAX с BHA-кислотами и экстрактом центеллы азиатской отлично тонизируют кожу и нормализуют pH-баланс. Экстракт центеллы азиатской богат антиоксидантами и витаминами (A, C, E). Он моментально успокаивает и восстанавливает кожу. BHA-кислоты активно борются с несовершенствами, способствуют сужению пор, контролируют выработку кожного себума, эффективно разглаживают кожу и выравнивают тон. Экстракт портулака и масло чайного дерева в составе корейских пэдов для лица CELIMAX интенсивно увлажняют, снимают покраснение и возвращают коже здоровое естественное сияние и свежий вид.

Способ применения: Протереть кожу лица диском, избегая области вокруг глаз и губ, по направлению массажных линий…. Только для наружного применения. Избегать контакта с глазами. Хранить в недоступных для детей местах. Не использовать на поврежденных участках кожи. В случае появления раздражения немедленно прекратить использование. Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С.

Состав: Water, Butylene Glycol, Alcohol Denat., Camellia Japonica Flower Extract, 1,2-Hexanediol, Arginine, Salicylic Acid, Hydroxyacetophenone, C12-14 Pareth-12, Lactobionic Acid, Ethylhexylglycerin, Glycerin, Bifida Ferment Lysate, Centella Asiatica Extract, Disodium EDTA, Lactose, Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil, Houttuynia Cordata Extract, Portulaca Oleracea Extract, Perilla Ocymoides Seed Extract, Panthenol, Lonicera Caprifolium (Honeysuckle) Extract, Pelargonium Graveolens Extract, Uncaria Tomentosa Extract, Agrimonia Eupatoria Extract, Corydalis Turtschaninovii Root Extract, Cupressus Sempervirens Leaf Extract, Nepeta Cataria Extract, Madecassoside, Capryloyl Salicylic Acid, Eugenol Обзор от бренда