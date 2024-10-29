Диски для лица `CELIMAX` с BHA-кислотами и экстрактом хауттюйнии сердцевидной (отшелушивающие) 60 шт

2 520 ₽ 1 620 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 228 г

Текстура: тканевая

Высота упаковки: 100 мм

Ширина упаковки: 82 мм

Длина упаковки: 82 мм

Тег: Диски для лица

Раздел: скрабы и пилинги

Артикул 212280

Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA



Все товары бренда Диски для лица CELIMAX помогут Вам добиться чистой и гладкой кожи! Диски пропитаны эссенцией на основе BHA-кислот и натуральных экстрактов, которые глубоко очищают кожу и удаляют ороговевшие клетки кожи. BHA – кислоты активно борются с несовершенствами, способствуют сужению пор, контролируют выработку кожного себума, разглаживают кожу и выравнивают тон. Экстракт хауттюйнии сердцевидной насыщен антиоксидантами. Он мгновенно успокаивает, снимает покраснение и возвращает коже здоровое естественное сияние и свежий вид. Входящая в состав морская вода ускоряет процесс регенерации.

Способ применения: Протрите кожу лица сначала рельефной стороной диска, избегая области вокруг глаз и губ. Переверните… диск и протрите кожу мягкой стороной. Используйте 1-2 раза в неделю или по мере необходимости. Только для наружного применения. Избегайте контакта с глазами. Хранить в недоступных для детей местах. Не использовать на повреждённых участках кожи. В случае появления раздражения, немедленно прекратить использование. Хранить при температуре от +5°С до +25°С.

Состав: Water, Dipropylene Glycol, Glycerin, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Houttuynia Cordata Extract, Betaine Salicylate, Betaine, Polyglyceryl-10 Laurate, Arginine, Polyglyceryl-10 Myristate, Chlorphenesin, Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil, Chamaecyparis Obtusa Water, Sea Water, Camellia Sinensis Leaf Water, Disodium Edta, Sodium Hyaluronate, Ethylhexylglycerin, Madecassoside, Asiaticoside, Madecassic Acid, Asiatic Acid