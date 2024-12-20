Дизайн-керамика, оптовая компания

город: Воронеж

Район: Воронеж городской округ

Адрес: Донбасская, 18а к2

Индекс: 394030.0

Телефон: +7 (473) 259‒37‒67

Мобильный Телефон: +7‒919‒185‒87‒78

Сайт: http://www.designceramics-vrn.ru

вид деятельности: Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Натяжные потолки, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты