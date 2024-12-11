Дизайн Профиль, торговая компания
город: Самара
Район: Самара городской округ
Адрес: Зубчаниновское шоссе, 130 лит А
Индекс: 443109.0
Телефон: +7 (846) 226‒50‒05
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://dprofil.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк