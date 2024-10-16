Дмитрий Песков высказался о медобследовании Владимира Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о регулярном медицинском обследовании в Центральной клинической больнице, сообщает Zakon.kz.

Он заявил в беседе с ТАСС, что проблем со здоровьем у президента нет, а речь шла об обычной профилактике – диспансеризации.

16 октября во время совещания с правительством Путин упомянул, что регулярно проходит медицинские обследования в Центральной клинической больнице. Речь об этом зашла в контексте сезонной вакцинации от гриппа, которая проводится по всей стране. Глава государства рассказал, что врачи ЦКБ рекомендуют делать прививку именно отечественным препаратом.

Центральная клиническая больница входит в состав Управления делами президента Российской Федерации.

Отметим, что 7 октября глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.