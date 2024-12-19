Доборкин, торгово-производственная компания
город: Ульяновск
Район: Ульяновск городской округ
Адрес: Доватора, 3Б к2
Индекс: 432042.0
Телефон: +7 (8422) 76‒54‒84
Мобильный Телефон: +7‒917‒621‒22‒25
Сайт: http://doborkin.ru
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Отделочные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк