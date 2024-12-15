Доборный двор, офис
город: Новокузнецк
Район: Новокузнецкий городской округ
Адрес: Кузнецкое шоссе, 12
Индекс: 654034.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒952‒172‒00‒49
Сайт: nan
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Металлоизделия, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 12:00, Вт: с 09:00 до 12:00, Ср: с 09:00 до 12:00, Чт: с 09:00 до 12:00, Пт: с 09:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты, Оплата по QR-коду