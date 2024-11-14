«Добр, чист, красив»: самый улыбчивый бизнесмен из России завоевывает Instagram

Пожалуй, уже каждый мог ознакомиться с видео ростовского бизнесмена Николая Василенко на просторах Сети. Мужчину, чьи публикации наполнены добрыми приветствиями и пожеланиями, окрестили «лавандовым рафом в обличье человека», сообщает Zakon.kz.

Изначально блог Василенко был закрыт. Но после первого видео за рулем и призывом улыбаться количество его подписчиков начало стремительно расти. К примеру, на сегодня, 14 ноября, на аккаунт подписано 967 тысяч человек.

Сам о себе человек-антидепрессант рассказал кратко следующее:

«Бизнесмен. Улыбаюсь. Добро спасает мир! Литературный человек, популяризатор стиха, прозы. Люблю и уважаю слово».

По данным из открытых источников известно, что он окончил училище ракетных войск, но вскоре все же ушел в большой бизнес. Сейчас Василенко работает с арендой недвижимости и является совладельцем элитного ресторана в Ростове-на-Дону.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Николай Василенко (@nikolay_anatolievich_vasilenko)

Неизменная улыбка и элегантные, безупречно подобранные костюмы не оставляют никого равнодушным.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Николай Василенко (@nikolay_anatolievich_vasilenko)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Николай Василенко (@nikolay_anatolievich_vasilenko)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Николай Василенко (@nikolay_anatolievich_vasilenko)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Николай Василенко (@nikolay_anatolievich_vasilenko)

Примечательно, что в комментариях нет ни одного негативного отзыва или критики.

Теперь вся Россия учится улыбаться. Полезный опыт.

Так, улыбка работает. Улыбнулась сегодня двум прекрасным женщинам и случился приятный разговор.

Николай Анатольевич, спасибо вам за ваше доброе дело!

Какие все добрые комментарии.

Николай Анатольевич, вы понимаете, что вы настоящий, без прикрас и постановок, вы добрый и это самое лучшее, на что хочется смотреть и автоматически все это культивируется у себя.

Мир спасает доброта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Николай Василенко (@nikolay_anatolievich_vasilenko)

Также пользователи Сети подчеркивают, если сначала раздражались от лучезарной улыбки, то теперь спешат посмотреть новые видео и фотографии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Николай Василенко (@nikolay_anatolievich_vasilenko)