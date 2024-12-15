Добрино, строительный центр

город: Октябрьский

Район: Октябрьский городской округ

Адрес: улица Космонавтов, 32/4

Индекс: 452613.0

Телефон: 8‒800‒550‒41‒41

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://dobrino.ru

вид деятельности: Аксессуары для ванных комнат, Вентиляционное / тепловое оборудование, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, Замки / Скобяные изделия, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Ковры, Комплектующие для дверей, Крепёжные изделия, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Насосное оборудование, Обои, Отделочные материалы, Продажа / установка тёплых полов, Ремонт / укладка напольных покрытий, Ремон

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 21:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты