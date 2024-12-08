Добрострой, компания
город: Истра
Район: Истра городской округ
Адрес: Московская улица, 5Б
Индекс: 143500.0
Телефон: +7 (495) 133‒86‒68
Мобильный Телефон: +7‒926‒464‒45‒17
Сайт: http://krovelnii.ru
вид деятельности: Кровельные работы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком