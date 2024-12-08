Добрострой, компания

город: Истра

Район: Истра городской округ

Адрес: Московская улица, 5Б

Индекс: 143500.0

Телефон: +7 (495) 133‒86‒68

Мобильный Телефон: +7‒926‒464‒45‒17

Сайт: http://krovelnii.ru

вид деятельности: Кровельные работы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком