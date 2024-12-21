Добрострой, торгово-строительная компания

город: Златоуст

Район: Златоустовский городской округ

Адрес: Малковский тупик, 1д

Индекс: 456206.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒951‒249‒43‒44

Сайт: nan

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Звукоизоляционные материалы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Песок / Щебень, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 16:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты