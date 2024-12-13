Добротно Самара, торговая компания

город: Самара

Район: Самара городской округ

Адрес: Днепровский проезд, 2

Индекс: 443109.0

Телефон: +7 (846) 99‒777‒02

Мобильный Телефон: +7‒927‒720‒99‒95

Сайт: http://www.dobrotnosamara.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Отделочные материалы, Подвесные потолки, Светотехника, Стеновые панели, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк