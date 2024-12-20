Дока, хозяйственно-строительная база

город: Арзамас

Район: Арзамас городской округ

Адрес: Красный Путь улица, 1/1

Индекс: nan

Телефон: +7 (83147) 9‒82‒51

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.doka-baza.ru

вид деятельности: Абразивный инструмент, Аксессуары для ванных комнат, Бытовая техника, Бытовая химия, Герметики / Клеи, Деревообрабатывающий инструмент, Замки / Скобяные изделия, Измерительный инструмент, Канцелярские товары / Учебные принадлежности, Комплектующие для дверей, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Мебель для ванных комнат, Металлоизделия, Напольные покрытия / Комплектующие, Насосное оборудование, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Пластиковая тара, Посуда, Промышленная химия / Химическое сырьё, Садово-огоро

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: с 09:00 до 16:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк