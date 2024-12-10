Доксал-Калининград, торгово-монтажная компания
город: Калининград
Район: Калининград городской округ
Адрес: Дзержинского, 138а к7
Индекс: 236034.0
Телефон: +7 (4012) 39‒29‒39
Мобильный Телефон: +7‒911‒469‒45‒43
Сайт: nan
вид деятельности: Быстровозводимые здания / сооружения, Кровельные материалы, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Системы перегородок, Стекломагнезитовые листы, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 12:00, Вт: с 08:00 до 12:00, Ср: с 08:00 до 12:00, Чт: с 08:00 до 12:00, Пт: с 08:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата через банк