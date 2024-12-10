Доксал-Калининград, торгово-монтажная компания

город: Калининград

Район: Калининград городской округ

Адрес: Дзержинского, 138а к7

Индекс: 236034.0

Телефон: +7 (4012) 39‒29‒39

Мобильный Телефон: +7‒911‒469‒45‒43

Сайт: nan

вид деятельности: Быстровозводимые здания / сооружения, Кровельные материалы, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Системы перегородок, Стекломагнезитовые листы, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 12:00, Вт: с 08:00 до 12:00, Ср: с 08:00 до 12:00, Чт: с 08:00 до 12:00, Пт: с 08:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк