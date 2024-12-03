Долекс, торговая компания

город: Первоуральск

Район: Первоуральск городской округ

Адрес: Ленина, 31

Индекс: 623101.0

Телефон: +7 (343) 268‒50‒76

Мобильный Телефон: +7‒908‒633‒34‒57

Сайт: nan

вид деятельности: Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк