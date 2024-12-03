Долекс, торговая компания
город: Первоуральск
Район: Первоуральск городской округ
Адрес: Ленина, 31
Индекс: 623101.0
Телефон: +7 (343) 268‒50‒76
Мобильный Телефон: +7‒908‒633‒34‒57
Сайт: nan
вид деятельности: Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк