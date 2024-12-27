Дом фасадов, торгово-строительная компания
город: Северодвинск
Район: Северодвинск городской округ
Адрес: Железнодорожная, 37
Индекс: 164521.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒900‒914‒41‒01
Сайт: http://dom-fasadov.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Отделочные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 14:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк