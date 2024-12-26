Дом крепежа и метизов, база строительных и отделочных материалов

город: Красноярск

Район: Красноярск городской округ

Адрес: Енисейский тракт, 7

Индекс: nan

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒923‒355‒56‒02

Сайт: nan

вид деятельности: Биотопливо, Заборы / Ограждения, Изделия из стеклопластика, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Кровельные работы, Лакокрасочные материалы, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Системы водоотведения, Средства защиты растений / Удобрения, Строительные материалы, Строительство дач / коттеджей, Теплоизоляционные материалы, Уголь, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы, Цемент, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: выходной, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 19:00, Вс: с 09:00 до 19:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты