Дом Кровли, cклад

город: рп. Средняя Ахтуба

Район: Среднеахтубинский район

Адрес: Профсоюзная улица, 35/4

Индекс: 404143.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒906‒409‒81‒21

Сайт: http://krovlya-v.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 16:00, Вт: с 09:00 до 16:00, Ср: с 09:00 до 16:00, Чт: с 09:00 до 16:00, Пт: с 09:00 до 16:00, Сб: с 09:00 до 12:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду