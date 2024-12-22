Дом Кровли, cклад
город: рп. Средняя Ахтуба
Район: Среднеахтубинский район
Адрес: Профсоюзная улица, 35/4
Индекс: 404143.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒906‒409‒81‒21
Сайт: http://krovlya-v.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 16:00, Вт: с 09:00 до 16:00, Ср: с 09:00 до 16:00, Чт: с 09:00 до 16:00, Пт: с 09:00 до 16:00, Сб: с 09:00 до 12:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду