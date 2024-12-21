Дом кровли, торговая компания

город: Воронеж

Район: Воронеж городской округ

Адрес: Текстильщиков, 2

Индекс: 394026.0

Телефон: +7 (473) 200‒84‒04

Мобильный Телефон: +7‒919‒184‒65‒90

Сайт: nan

вид деятельности: Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк